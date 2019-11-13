Магас, , 10:42 — REGNUM Два новых руководителя министерств назначены в правительстве Ингушетии. Евгений Макаренко будет исполнять обязанности министра экономики, промышленности и торговли. И. о. министра финансов стал Дмитрий Дормидонтов. Указы о их назначении подписал накануне, 12 ноября, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии, Евгений Макаренко до назначения на должность главы минэкономики возглавлял ООО «Томпромтранс». Он также работал замдиректора департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, замдиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и монополистами ОАО «КСХП Химки».

Дмитрий Дормидонтов — также не местный. До назначения на должность руководителя минфина он руководил направлением продаж финансовых услуг аппарата управления ФГУП «Почта России». Имеет опыт работы в банковской сфере.