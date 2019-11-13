Джакарта, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отказалась комментировать дело о предполагаемом подкупе компании Pertamina Energy Trading Limited (Petral), офис которой расположен в Гонконге, сообщает Antara.

Фактически, комиссия по искоренению коррупции в Индонезии не смогла доказать сотрудничество стран в деле о предполагаемом подкупе при торговле сырой нефтью и нефтеперерабатывающими продуктами.

Ранее заместитель председателя комиссии по искоренению коррупции Лаоде Сяриф выразил надежду, что стороны смогут поддержать рассмотрение дела, так как для раскрытия предполагаемого случая взяточничества необходимо активное международное сотрудничество.

«Нужно сказать, что в этом деле участвуют несколько стран, а именно Индонезия, Таиланд, ОАЭ, Сингапур и, к сожалению, только две страны хотят помочь», — заявил Лаоде Сиариф, не уточняя какие именно государства.

Напомним, расследование комиссии по искоренению коррупции в Индонезии в отношении компании Petral было начато в июне 2014 года. В сентябре 2019 года комиссии удалось установить в качестве подозреваемого только одного человека, чье имя не разглашается.