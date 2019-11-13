Красноярск, , 09:13 — REGNUM В деятельности нового президента Украины Владимира Зеленского со временем будут находить всё больше невыполненных предвыборных обещаний, этот процесс будет набирать силу, расти как снежный ком, убеждён политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

«Ведь Владимир Зеленский действительно не выполняет предвыборные обещания», — сказал эксперт, комментируя информацию о том, что руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne 12 ноября назвал три нарушенных предвыборных обещания президента Украины.

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«Объяснения могут быть разные. В том числе, может быть, Зеленский ещё не набрал силы, которые ему нужны, чтобы это всё выполнить. Либо же эти обещания просто из разряда демагогии. Потому что говорить на публику, развлекать её и делать что-то реальное для государства — это разные вещи. Он, например, обещал вернуть людей из эмиграции. Что такое эмиграция Украины? В основном она носит экономический характер. Это дело многих лет, и вряд ли сейчас можно об этом серьёзно говорить. Экономика Украины, благосостояние людей там не подразумевает, что туда будут стремиться люди из более развитых стран. Это абсурдное обещание. То он обещал какие-то прекрасные автодороги, опять же совершенно не понимая, что для этого нужна более развитая экономика. Естественно, никаких прекрасных автодорог в этой стране не появилось», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По словам Павла Клачкова, происходящее на Украине напоминает отрывки из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где Остап Бендер обещает шахматистам превратить Нью-Васюки в мировой центр, сделать там межгалактические турниры и так далее.

«Они сначала его слушают, открыв рты, а заканчивается всё погоней за махинатором. Как бы за Зеленским тоже в итоге не стали гнаться те, кому он обещал все эти блага откуда-то взять…» — подытожил политаналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Спивака, на Украине до сих пор не начались обещанные посадки коррупционеров, не возвращаются граждане из эмиграции и не воплощён в жизнь принцип «Закон один для всех».