Киев, , 07:13 — REGNUM Три нарушенных предвыборных обещания президента Украины Владимира Зеленского назвал 12 ноября руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, на Украине до сих пор не начались посадки коррупционеров, не возвращаются граждане из эмиграции и не воплощён в жизнь принцип «Закон один для всех». Это те предвыборные обещания, по словам Спивака, которые вскоре обернутся отставкой правительства Украины.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил политик.

По его мнению досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться уже осенью 2020 года.

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