Каракас, , 08:58 — REGNUM Массовое шествие, которое получило название «Большой антиимпериалистический марш», состоялось в Каракасе и было проведено в поддержку Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста президента Боливии 10 ноября. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Venezolana de Television.

Кроме этого, сообщается, что в марше приняли участие участники разнообразных общественных организаций.

«Мы маршируем, чтобы осудить переворот против Эво Моралеса», — приводит телеканал слова одной из участниц марша Марты Флорес, которая также отметила вклад Эво Моралеса в рост экономики Боливии.

Отметим, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок в стране.

Напомним, как передавало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку в результате государственного переворота. 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы.