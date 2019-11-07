Киев, , 21:22 — REGNUM В деятельности депутатов фракции «Слуга народа» есть некоторые ошибки и аморальные поступки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.

Он отметил, что есть «какие-то такие позорные СМСки» и есть «позорные слухи», правда, сейчас очень радует, что пока это только слухи.

Зеленский не стал конкретизировать, о ком из депутатов он говорит.

Также президент отметил, что и его окружение, и он лично «очень внимательно» следит за происходящим в Раде, в частности, за статистикой голосований.

«Есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы — хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах — пожалуйста, споры, но не выносите их на заседания Верховной рады», — сказал Зеленский.

По его словам, в партии согласовать следующий принцип — если 70% «Слуги народа» за какой-либо законопроект накануне голосования, то «мы все голосуем за».

ИА REGNUM напоминает, что последние скандалы в «Слуге народа» касаются переписок народного депутата, главы комитета по международным делам Богдана Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги; и депутатаВячеслава Медяника о том, как решить те или иные вопросы с прокурорами. До этого ряд депутатов «Слуги народа» отказались на комитете голосовать за заранее согласованный антикоррупционный проект, из-за чего им пришлось проходить проверку на детекторе лжи.