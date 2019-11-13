Новосибирск, , 07:04 — REGNUM Во время рабочей поездки в Новосибирск премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил музей государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Как рассказали ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, Медведеву показали уникальный костюм, предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями и изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «Вектор» — единственный в России и один из двух институтов в мире, в котором хранится коллекция образцов вируса оспы и который работает с ней.

Главе российского правительства подарили монографию — научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологичечкого благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Медведев в свою очередь подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 ноября, Новосибирск с рабочей поездкой посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он провёл совещание в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго и встретился в губернатором региона Андреем Травниковым.

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