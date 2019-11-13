Сантьяго, , 05:58 — REGNUM Участники протестных акций в чилийском Сантьяго напали на резиденцию посла Аргентины, сообщает газета 24 Horas.

До этого протестующие напали на отель и ресторан, где попытались устроить поджог. Протестующие около получаса забрасывали посольство Аргентины камнями. Сообщений о пострадавших в ходе беспорядков не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября власти Чили заявили о намерениях изменить конституцию страны, принятую еще во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Отмечалось, что поправками в основной закон страны займется Конгресс Чили.

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