Рига, , 00:08 — REGNUM Предложения Министерства здравоохранения Латвии о повышение оплаты не являются честными, сошлись в оценке председатель Ассоциации молодых врачей Карлис Раценс и председатель профсоюза работников социальной опеки и здравоохранения Валдис Керис, написал портал NRA.

Министерство здравоохранения Латвии предложило на 20% поднять оплату труда врачей — резидентов и на 10% медицинскому персоналу с самыми маленькими на сегодня зарплатами. Эти изменения министерство попросило внести в бюджет и принять в срочном порядке на выездной сессии правительства в Алуксне.

Представители отрасли охарактеризовали идею министра Илзе Винкеле, как иллюстрацию давно известного принципа: «Разделяй и властвуй». Таким образом, пока компромисс не достигнут. Медики ждут 120 млн евро для повышения зарплат, вместо 60 млн предложенных кабинетом министров.

Голосование по бюджету, как писало ИА REGNUM, пройдёт 13 и 14 ноября. Если требования медиков не будут учтены они потребуют отставки министра Здравоохранения Илзе Винкеле, объявят забастовку и начнут сбор подписей за отставку Сейма. Чтобы вопрос о роспуске Сейма был вынесен на референдум в течение года инициатором нужно собрать 150 000 граждан ЛР.