Ашхабад, , 22:49 — REGNUM Министерство энергетики Туркмении безвозмездно подарит Афганистану электрический трансформатор. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что трансформатор мощностью 125 мегаватт, преобразующий ток напряжением в 10 киловольт в 110 и 220 вольт, будет предоставлен афганской стороне в качестве гуманитарной помощи.

Также Афганистан получит в дар от властей Туркмении сопутствующее электрооборудование.