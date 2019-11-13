Стокгольм, , 09:19 — REGNUM Члены шведской партии Центра отклонили предложение Шведских демократов о вынесении вотума недоверия и отставке члена Социал-Демократов и министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона. Решение партии было принято сегодня на заседании парламентской группы. Об этом 12 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

Вопрос о вынесении вотума недоверия с последующей отставкой министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона был поднят после недавнего роста насилия в городе Мальмё. Однако после того как Центристы заявили о своем отказе проголосовать за увольнение министра, предложение, выдвинутое Шведскими демократами, не получило большинство голосов.

«Такая мера никоим образом не поможет ситуации, которая существует в Мальмё и остальной части Швеции. Что нам нужно, так это то, что мы в полной мере стремимся ужесточить законодательство и предоставить полиции все инструменты, необходимые для прояснения ситуации. Это не достигается путем отставки министра», — заявил лидер фракции Центра в Риксдаге Андерс Йонссон.