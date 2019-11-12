Москва, , 22:36 — REGNUM Российская военная полиция и подразделения турецкой армии продолжили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы на территории провинций Эль-Хасака и Алеппо, сообщил 12 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Начальник российского Центра уточнил, что совместное патрулирование 12 ноября проводилось по трём маршрутам на северо-востоке Сирии.

«Двенадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айли-Шар — Едикапа в провинции Алеппо. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Кабиш-Шарки в провинции Эль-Хасака и Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное российско-турецкое патрулирование приграничных территорий на северо-востоке Сирии является одним из условий прекращения турецкой военной операции «Источник мира» против сирийских курдов.

Патрулирование проводится в зоне шириной 30 км и обеспечивает отведение из этих районов курдских отрядов и их вооружения.

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