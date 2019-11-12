Москва, , 22:32 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне экстрадицию российского гражданина Алексея Буркова из Израиля в США. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, стороны обсуждали «некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня». При этом с российской стороны было высказано «крайнее сожаление» в связи с решением израильских властей выдать Алексея Буркова вопреки имеющемуся запросу компетентных органов о его экстрадиции на Родину.

Было отмечено, что такие действия «идут вразрез с конструктивными партнёрскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем», говорится в пресс-релизе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что израильские власти выдали США подозреваемого в хакерской деятельности гражданина России. Алексей Бурков был задержан в Израиле в 2015 году по запросу Вашингтона. Запрос о его выдаче направляли как Россия, так и Соединённые Штаты.

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