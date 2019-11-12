Душанбе, , 22:16 — REGNUM В Таджикистане осенний план по призыву в Вооруженные силы страны выполнен на 90%.

Перевыполнили план военные комиссариаты Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) — 110% и столицы страны города Душанбе — 109%.

По информации начальника пресс-центра минобороны Таджикистана Орифа Нозимиёна, Согдийская область и РРП (районы республиканского подчинения) план осеннего армейского призыва выполнили на 90%. Этот показатель по Хатлонской области составляет 89%.

Нозимиён отметил, что призывники уже через два месяца примут присягу, а сейчас они проходят необходимые курсы обучения непосредственно в воинских частях, в которые были направлены для прохождения службы.

Напомним, что осенний армейский призыв в Таджикистане в 2019 года начался 1 октября и закончится 30 ноября.