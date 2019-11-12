Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Экстрадированный из Израиля в США гражданин России Алексей Бурков, подозреваемый в хакерской деятельности, вечером 12 ноября будет доставлен в суд. Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства юстиции США Николь Навас-Оксман.

«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США. В настоящий момент он находится под стражей в ожидании первичной явки в суд, которая состоится сегодня в 14:00 по местному времени (22:00 мск)», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, Алексей Бурков был задержан в Израиле в 2015 году по запросу Вашингтона. Запрос о его выдаче в Израиль направляли как Россия, так и Соединённые Штаты.

В начале ноября Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции Буркова. Перед этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осуждённой в России за хранение и контрабанду гашиша. Не исключалось, что Иссахар будет обменена на Буркова, однако сегодня утром стало известно, что Израиль выдал российского гражданина США.

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