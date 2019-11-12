Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и французский президент Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ряд других вопросов, сообщает 12 ноября пресс-служба Белого дома.

По утверждению пресс-службы, стороны подтвердили свои намерения по координации усилий в вопросах Сирии.

Кроме того, Трамп и Макрон выразили свою обеспокоенность планами Ирана развивать свою ядерную программу.

Наряду с этим, президент США заявил о необходимости предоставить американским компаниям «равные возможности» на французском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Вашингтон на территории Сирии перешёл от политических заявлений и поддержки различных группировок к прямому грабежу нефтяных ресурсов, прикрывая его заявлениями о защите сирийских нефтепромыслов от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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