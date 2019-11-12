Ашхабад, , 20:52 — REGNUM В Туркмении работников школ, детских садов, больниц, поликлиник и других госучреждений заставляют сдавать деньги на празднование Дня государственного нейтралитета, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, сейчас в стране идет негласный сбор денег на закупку велосипедов и проведение велопробега в честь этого ежегодного праздника.

Сумма взноса с каждой госорганизации колеблется, в среднем, от 1 000 до 2 000 манатов (от 18 300 до 36 600 рублей) — в зависимости от размера зарплат.

Издание отмечает, что деньги на организацию торжеств и другие мероприятия с туркменских бюджетников собирают по несколько раз в год. Как результат, систематическое принуждение к взносам вынуждает многих из них увольняться с работы.