Кишинёв, , 20:06 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 12 ноября пригласил представителей Партии социалистов (ПСРМ), блока ACUM и Демпартии к диалогу о создании новой правящей коалиции после того, как правительство Майи Санду, сформированное прежней коалицией ПСРМ-ACUM, было отправлено в отставку. Как передает ИА REGNUM, Додон добавил, что если договориться с ACUM не удастся, то он сам предложит на пост премьера человека «не из политики», который сформирует кабинет из «технократов».

СМИ и эксперты говорят, что речь идет о кандидатуре советника Додона по экономике Ионе Кику, который ранее был министром финансов при власти олигарха Владимира Плахотнюка.

Додон не сказал, на чью поддержку рассчитывает, хотя единственный вариант большинства, альтернативного ПСРМ-ACUM, — это голосование социалистов с Демпартией. Вместе с тем Додон сказал, что коалиции с демократами не будет, но дал понять, что возможно совместное голосование за правительство. Президент добавил, что досрочные выборы — угроза для страны, и он сделает все, чтобы их избежать. Он также обвинил экс-премьера Майю Санду в безответственности и в том, что она бросила страну в кризис.

Напомним, правительство Молдавии 12 ноября было отправлено в отставку голосами социалистов и демократов. Это произошло после того, как правительство Санжу взяло на себя ответственность за изменение процедуры назначения генпрокурора. Социалисты и президент Игорь Додон — против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

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