Симферополь, , 20:03 — REGNUM Лётчики палубной авиации из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота, также входящие в состав авиакрыла «Адмирала Кузнецова», до конца текущего года будут тренироваться в Крыму на наземном испытательно-тренировочном комплексе НИТКА, сообщает 12 ноября ТАСС.

По информации агентства, ссылающегося на источник в силовых структурах Крымского полуострова, после этих тренировок комплекс будет закрыт на ремонт и модернизацию.

Агентство утверждает, что во второй половине декабря на полуостров будут переброшены палубные самолеты Су-33 и Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП. Точная дата их прибытия зависит от метеорологических условий. В октябре текущего года на НИТКЕ прошли тренировки истребителей МиГ-29К/КУБ 100-го ОКИАП морской авиации Северного флота.

Напомним, комплекс НИТКА имитирует палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

По разным данным, к январю 2020 года на наземном испытательно-тренировочном комплексе НИТКА начнётся ремонт катапульт и аэрофинишёров, который будут проводить специалисты Центра судоремонта «Звездочка».

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейские боевые корабли покинули Владивосток