Тбилиси, , 19:18 — REGNUM Парламент Грузии 12 ноября в пленарном заседании отклонил подготовленный оппозицией законопроект об изменении избирательной системы. Об этом сообщает агентство Интерпрессньюс.

Законопроект оппозиции о переходе на пропорциональную избирательную систему поддержали только 32 депутата (против — 55). При этом для утверждения проекта конституционных изменений необходимы были голоса 113 депутатов. Согласно данному проекту, в 2020 году парламентские выборы должны проходить по пропорциональной системе при 3%-м барьере, допускается создание избирательных блоков.

По заявлению членов парламентского большинства, они не поддерживают допуск избирательных блоков и сохранение 3%-го барьера. Теперь в парламенте будет рассмотрен законопроект, инициированный 93 депутатами большинства. Согласно проекту правящей партии, чтобы определить, сколько мандатов получила партия, полученные ею голоса умножаются на 150 и делятся на голоса, полученные всеми партиями. Полученное целое число и будет количеством мандатов. Нераспределенные мандаты передаются партиям с наилучшими результатами в порядке очередности.

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