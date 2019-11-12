Москва, , 18:17 — REGNUM Законопроект об особенностях компенсации изъятой собственности в связи с расширением Москвы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября. Решение принято во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Признается утратившим силу положение закона «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас возмещение стоимости изымаемой земли или недвижимости определяется на день, предшествующий утверждению документации о планировке территории. При этом она может быть утверждена раньше, и стоимость имущества к моменту изъятия может значительно сократиться.

Таким образом, власти будут компенсировать стоимость изъятого имущества по рыночной цене.