Цхинвал, , 18:12 — REGNUM 12 ноября в грузинском селе Эргнети состоялась очередная седьмая техническая встреча делегаций Грузии и Южной Осетии в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Сторонам вновь не удалось договориться о разрешении ситуации, возникшей на государственной границе. Об этом сообщает ИА «Рес».

Делегация Южной Осетии, как и на прошлых встречах, настаивала на снятии незаконного грузинского поста с территории республики. Однако представители Грузии категорически не согласны с таким предложением.

Как рассказал журналистам глава югоосетинской делегации на МПРИ Егор Кочиев, еще до начала встречи представители миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ направили югоосетинской стороне свои предложения представители миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ. Наблюдатели предложили поэтапный план урегулирования ситуации сложившейся в селе Цнелис: ограничение по виду используемого оружия сил безопасности, ограничения по количеству состава и т.д. Такие условия не устроили югоосетинскую делегацию.

«Все эти пункты для нас являются как бы вторичными. Для Южной Осетии количество грузинских полицейских, находящихся на территории РЮО не имеет значения, для нас неприемлем даже один. Грузинских полицейских на нашей территории быть не должно», — заявил Кочиев.

Глава югоосетинской делегации заметил, что следующая встреча будет назначена после того, как грузинская сторона предложит какие-либо конкретные меры по решению ситуации.

«Мы договорились, что если у грузинской стороне возникнут какие — то идеи по нормализации ситуации, они найдут возможность снятия незаконного грузинского блокпоста, то свяжемся друг с другом по горячей линии и организуем встречу. А диалог может состояться в любой момент»

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. В начале сентября Южная Осетия временно закрыла пропускные пункты на границе с Грузией, обвинив Тбилиси в эскалации напряженности на ряде участков границы. Цхинвал и Тбилиси периодически обвиняют друг друга в новых провокациях на госгранице.

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