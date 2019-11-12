Цхинвал, 12 ноября 2019, 18:12 — REGNUM 12 ноября в грузинском селе Эргнети состоялась очередная седьмая техническая встреча делегаций Грузии и Южной Осетии в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Сторонам вновь не удалось договориться о разрешении ситуации, возникшей на государственной границе. Об этом сообщает ИА «Рес».
Делегация Южной Осетии, как и на прошлых встречах, настаивала на снятии незаконного грузинского поста с территории республики. Однако представители Грузии категорически не согласны с таким предложением.
Как рассказал журналистам глава югоосетинской делегации на МПРИ Егор Кочиев, еще до начала встречи представители миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ направили югоосетинской стороне свои предложения представители миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ. Наблюдатели предложили поэтапный план урегулирования ситуации сложившейся в селе Цнелис: ограничение по виду используемого оружия сил безопасности, ограничения по количеству состава и т.д. Такие условия не устроили югоосетинскую делегацию.
Глава югоосетинской делегации заметил, что следующая встреча будет назначена после того, как грузинская сторона предложит какие-либо конкретные меры по решению ситуации.
Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. В начале сентября Южная Осетия временно закрыла пропускные пункты на границе с Грузией, обвинив Тбилиси в эскалации напряженности на ряде участков границы. Цхинвал и Тбилиси периодически обвиняют друг друга в новых провокациях на госгранице.
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