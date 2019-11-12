Алжир, , 16:48 — REGNUM Суд Алжира вынес обвинительный приговор 21 участнику массовых протестов в стране, 12 ноября передает агентство Reuters.

Суд приговорил каждого из демонстрантов к шести месяцам лишения свободы за «подрыв национального единства». Вынесение приговоров ещё 20 арестованным по тому же делу отложено до 18 ноября.

Протесты в Алжире продолжаются с февраля текущего года, в них участвуют десятки тысяч человек. Но арестованные не просто участвовали в демонстрациях — они вышли на митинг с флагом берберов, что расценивается властями как сепаратизм.

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