* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 16:58 — REGNUM 11 ноября министр внутренних дел Исламской Республики Афганистан Масуд Андараби заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был побежден в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Масуд Андараби сделал это заявление в ходе своего выступления на официальной церемонии вступления Эмала Ниази на пост главы полиции афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад).

Глава Министерства внутренних дел Афганистана отметил, что небольшие ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующие на территории Афганистана, одна за одной сдаются Национальным силам безопасности и обороны, добавив, что те, кто продолжает скрываться от властей, будут уничтожены.

Масуд Андараби подчеркнул, что жители провинции Нангархар, не позволившие боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепиться в регионе, показали, что они не допустят присутствия каких-либо иностранных группировок на территории своей провинции.