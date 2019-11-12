Киев, 12 ноября 2019, 14:15 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского сначала принять закон о рынке земли, а потом провести референдум. Об этом политик заявил в кулуарах парламента 12 ноября, сообщил телеканал 112.ua.
Медведчук отметил, что, если закон будет одобрен, иностранцы в любом случае найдут способ обойти запрет на покупку земли.
Он добавил, что каждый гражданин Украины должен сначала реализовать своё право на владение землёй, а затем следует решать вопросы, связанные с её продажей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после принятия закона о рынке земли, её смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о покупке земли иностранцами будет вынесен на референдум.
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