Киев, , 14:15 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского сначала принять закон о рынке земли, а потом провести референдум. Об этом политик заявил в кулуарах парламента 12 ноября, сообщил телеканал 112.ua.

«Этот порядок нам категорически, принципиально не подходит, который предложил президент Зеленский, потому что нельзя голосовать за то, что нельзя голосовать», — сказал он.

Медведчук отметил, что, если закон будет одобрен, иностранцы в любом случае найдут способ обойти запрет на покупку земли.

«Естественно, что при любом подходе и ограничениях в отношении иностранцев будут создавать украинские юридические лица, которые смогут получить право на приобретение земель, или физические лица под какие-то опции, или другие правовые отношения, которые позволяют это сделать, наша правовая система, для того чтобы владеть землёй», — прокомментировал политик.

Он добавил, что каждый гражданин Украины должен сначала реализовать своё право на владение землёй, а затем следует решать вопросы, связанные с её продажей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после принятия закона о рынке земли, её смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о покупке земли иностранцами будет вынесен на референдум.

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