Киев, , 14:28 — REGNUM Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.

Владмир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, после отмены моратория на продажу земли, её смогут покупать только граждане Украины. Иностранцы — только после одобрения народа на референдуме.

Зеленский пообещал, что соответствующие поправки в закон будут внесены во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко назвала текущую рабочую неделю парламента «трагической», поскольку будет рассматриваться опрос о снятии моратория на продажу украинской земли.

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