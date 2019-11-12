Москва, , 14:01 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «торгануть Украиной», но так, чтобы его не повесили праворадикалы, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты правых радикалов на Украине против принятия таких законов, которые позволят иностранцам покупать земли Украины.

«Наконец настало то время, когда я могу полностью солидаризироваться с крайне радикальными элементами украинской политической системы, — сказал Прилепин. -У меня был один знакомый украинский олигарх. Он мне говорил: «Думаешь, Майдан происходит потому, что пингвины хотят свободы? Просто Западу нужно покупать украинскую землю и лес». Я об этом догадывался и раньше. Но украинская праворадикальная тусовка только сейчас начала догадываться об этом. Они сейчас все превращаются в ослов. А Зеленскому сложно. Ему надо торгануть Украиной, но так, чтобы его не повесили праворадикалы. И он крутится, как может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям.

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