Москва, 12 ноября 2019, 14:01 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «торгануть Украиной», но так, чтобы его не повесили праворадикалы, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты правых радикалов на Украине против принятия таких законов, которые позволят иностранцам покупать земли Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям.
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