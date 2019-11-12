Дамаск, , 13:59 — REGNUM «Руководство Сирийских демократических сил не полностью воспользовалось уникальным шансом — меморандумом России и Турции по урегулированию на северо-востоке Сирии. Поэтому за тяжёлые потери в живой силе им нужно винить прежде всего себя — это последствия проводимой верхушкой СДС политики», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал сложившуюся на северо-востоке Сирии ситуацию.

Курды на позиции

С момента объявления перемирия на северо-востоке Сирии с 17 октября 2019 года Сирийские демократические силы понесли тяжёлые потери в живой силе. Речь идёт о 182 убитых и 243 раненых. Большая часть потерь от воздушных и наземных ударов.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на недавнее сообщение пресс-центра Сирийских демократических сил.

Напомним, что пятидневное перемирие на северо-востоке Сирии было установлено по результатам переговоров Турции и США в Стамбуле. Переговоры проходили в связи с началом Турцией военной операции «Источник мира». В ходе этой операции Анкара ставила целью создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы на ширину около 30 километров. С началом военной операции Турции американские подразделения были отведены от турецкой границы.

Следует заметить, что Сирийские демократические силы были созданы и финансируются США. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников.

Кроме того, в сообщении пресс-центра СДС говорится, что поддерживаемые Турцией силы с 17 октября провели, по меньшей мере, 190 нападений на формирования Сирийских демократических сил на севере и востоке Сирии.

Эксперт Института информационных войн Владимир Васильев сказал: «Есть хорошая русская поговорка: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. У каждой ситуации есть своя причина, и есть свои последствия. Причина столь тяжёлых потерь в живой силе — это двойственная позиция руководства Сирийских демократических сил.

Верхушка СДС пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны — они хотят защиты от Турции со стороны официального Дамаска, а с другой стороны — хотят сохранить свою автономию на территории сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Хасака, районе богатом нефтяными месторождениями, под протекторатом США и их союзников».

Эксперт также добавил: «По результатам переговоров в Сочи 22 октября 2019 года между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом был подписан совместный меморандум об урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии. По этому меморандуму, в частности, прекращалась военная операция Турции в этом регионе, а курдские вооружённые формирования отводились от турецкой границы на 30 километров и покидали города Манбидж и Таль-Рифат, город Камышлы получал особый статус».

Владимир Васильев подчеркнул: «Таким образом, сирийским курдам давался уникальный шанс установить мир. Достаточно было только отказаться от своей автономии в пользу унитарного устройства Сирийской Арабской Республики и передать под контроль сирийского правительства всю занимаемую ими территорию к востоку от реки Евфрат. А не предпринимать попытки сохранить альянс с США со всеми вытекающими отсюда последствиями».