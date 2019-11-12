Минск, , 13:51 — REGNUM Поставка в Белоруссию первых закупленных в России истребителей Су-30СМ состоится 13 ноября. Об этом сообщил 12 ноября министр обороны Белоруссии Андрей Равков, передает БелТА.

Сухой Су-30СМ Alex Beltyukov

Он уточнил, что прибытие двух самолетов в Барановичи ожидается днем 13 ноября. Поставка многоцелевых истребителей происходит в рамках государственного оборонного заказа.

Всего Белоруссия должна закупить у России 12 Су-З0СМ до 2020 года, контракт был заключен в 2017 году. До конца 2019 года ожидается передача Минску еще двух истребителей.

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