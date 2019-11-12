Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект, наделяющий спецслужбы полномочиями сбивать дроны, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия наделяются полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.

Сотрудники этих служб могут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействовать на их пульты управления, а также повреждать или уничтожать их.

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