Москва, , 13:35 — REGNUM Сообщения об опросе в МВД активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова в связи с его «отравлением», которое произошло год назад, в администрации президента РФ оставили без комментариев. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, внятной информации на этот счёт нет.

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«Не могу никак комментировать, потому что, если я правильно понял, сколь-либо внятной информации об утверждениях об отравлении ни на Западе, ни где-нибудь в другом месте получено не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бывший лидер арт-группы «Война», член группы Pussy Riot Пётр Верзилов был госпитализирован в одну из клиник в Берлине. По заявлению немецких врачей, вероятно, он был отравлен. При этом версия передозировки Верзиловым лекарственными препаратами не рассматривалась. Добавим, что в Бердине акционист оказался, поскольку его родня не поверила заключениям российских врачей. Это уже третье место госпитализации члена Pussy Riot.

В сентябре 2018 года подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ о его госпитализации. По её словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Верзилов улетел в Германию для лечения и выяснения причин отравления. В берлинской клинике Charite, где он провел около недели, отметили, что исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления Верзилова.

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