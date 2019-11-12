Сухум, , 13:17 — REGNUM 12 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Марины Пилия министром юстиции. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Пилия возглавляет министерство с 2014 года.

Ранее 31 октября Рауль Хаджимбаподписал ряд указов о назначении министров и председателей государственных комитетов. Фактически своими указами вновь избранный президент продлил срок полномочий почти всех министров, не утверждены лишь кандидаты на должности трех министров. Теперь неутвержденными остаются кандидатуры министров просвещения и экономики.

Как сообщало ранееИА REGNUM, 28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства. Согласно указам президента, в правительстве Абхазии действует 12 министерств вместо 15 из-за реорганизации ряда ведомств. Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

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