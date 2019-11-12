Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которого в грузинском обществе небезосновательно считают реальным и единственным правителем и распорядителем всех дел в стране, готовит населению новые сюрпризы. На тему этих «сюрпризов» рассуждают грузинские эксперты в беседе с грузинским же изданием «Резонанси», особый акцент делая на вероятных очередных кадровых изменениях в составе нынешнего правительства.

Предпосылками таких изменений называют отставку министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили и предполагают, что к парламентским выборам 2020 года лидер правящей партии постепенно начинает менять министров, чтобы создать новую команду.

Шаги правящей партии и ее лидера называет логичными эксперт Вахтанг Дзабирадзе, активный сторонник нынешней власти, который предполагает, что благодаря этим изменениям «Грузинская мечта» предстанет перед избирателями на выборах 2020 года в полностью обновленном виде.

«Не исключаю, что весной произойдет еще одно изменение в составе кабинета министров, и «Грузинская мечта» сформирует ту команду, которую нынешняя власть предложит избирателям после выборов и скажет, что это будет ее команда в том случае, если придет к власти большинством», — пояснил намерения Иванишвили эксперт Дзабирадзе.

В отличие от него, другой грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе какой-либо четкой стратегии в отставке министра образования и культуры либо в тех изменениях, которые периодически происходят в составе парламентской группы «Грузинской мечты», не видит, хотя за последние месяцы из парламентского большинства были отчислены либо ушли по собственному желанию многие бывшие ярые сторонники этой власти.

Отметим, что согласно кулуарным информациям, очередная отставка может коснуться нынешнего министра экономики Грузии Натии Турнава.