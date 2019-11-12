Брюссель, , 12:54 — REGNUM Дата трехсторонней министерской встречи России, Евросоюза и Украины по газу пока не определена, заявили 12 ноября в пресс-службе Еврокомиссии.

«Дата министерской встречи пока не определена», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Еврокомиссии добавили, что рассматривают возможность проведения новой технической встречи на экспертном уровне на следующей неделе.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе сообщили, что 19 ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу. Однако стороны пока не подтвердили эту дату, добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, Россия и ЕС продолжают дискуссию о формате, в котором транзит российского газа через Украину будет продолжаться после 1 января 2020 года, когда истекает срок действия нынешнего

Читайте ранее в этом сюжете: ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября