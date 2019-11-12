Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Губернаторская поправка в бюджет Петербурга на 2020 год предполагает сокращение субсидий общественному транспорту и, соответственно, рост тарифов. Документ уже поступил в Законодательное собрание.

Так, Александр Беглов считает необходимым сократить субсидию на автобусные перевозки на 2,2 млрд рублей, метрополитену — на 660 миллионов рублей. Субсидию «Горэлектротрансу» — троллейбусам и трамваям — предлагается сократить на 88 млн рублей.

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») полагает, что это неминуемо приведет к скачкообразному росту стоимости проезда в общественном транспорте.

«Даже параметры бюджета, принятого в первом чтении, соответствовали росту платы за проезд до 50 рублей (вместо 40) в наземном транспорте и до 60 рублей (вместо 45) в метро. То есть на 10 и 15 рублей соответственно. А теперь субсидии еще больше урезаны. Напомню еще раз: при принятии бюджета в первом чтении Смольный уверял, что плата вырастет на 5 рублей (что уже было неправдой). И что они еще думают — ситуация может измениться при втором чтении. Вот она и изменилась. К худшему», — убежден депутат.

Вишневский также уточняет, что, согласно проекту, комитет по транспорту должен получить 11,2 млрд рублей на некие «работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах». Вероятно, это связано с транспортной реформой, предполагающей устранение с рынка маршруток к лету 2020 года.

«Это не на компенсацию роста тарифов. Это не имеет никакого отношения к нынешнему объему перевозок по регулируемым тарифам. Эта сумма — на контракты с перевозчиками, которые сейчас возят по коммерческим маршрутам, а перейдут на социальные», — полагает Вишневский.

«Все это — удар по карману горожан. Именно они, а не губернатор и не депутаты, голосующие за такой бюджет, заплатят за «транспортную реформу», — добавляет парламентарий.

Кроме того, уставной фонд ГУП «Пассажиравтотранс» предлагается увеличить на 981 млн рублей. Около 1 млрд рублей предполагается потратить на новые остановки. Второе чтение бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов состоится в Заксобрании 20 ноября.

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