Киев, , 12:38 — REGNUM Служба безопасности Украины открыла два уголовных дела против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

В документе указаны номера дел, а также статья «Посягательство на территориальную целостность Украины».

«Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами второго управления с дислокацией в Мариуполе и третьего управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед», — написал Гончаренко.

Депутат заявил, что журналист должен «ответить за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Он отметил, что правоохранительные органы Украины будут также давать запросы в Европу, чтобы наложить на Соловьёва санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соловьёв прокомментировал конфликт двух украинских экспертов, который произошёл в студии телеканала «Россия 1». Телеведущий предложил участникам конфликта «выдохнуть и не суетиться».

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