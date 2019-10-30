Москва, , 05:48 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал конфликт между украинскими политологами Василем Вакаровым и Александром Семченко, произошедший 29 октября в студии телеканала «Россия 1».

По его словам, инцидент произошёл не во время эфира, а на перерыве. Участники шоу «даже не подрались, а собирались, замахивались друг на друга», но их быстро удалось разнять, рассказал Соловьёв «Вечерней Москве».

Журналист также дал совет тем, кто не может держать себя в руках во время публичного выступления или записи программы: «Подумайте о чём-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь!»

Конкретно украинским коллегам Соловьёв порекомендовал сравнивать себя с боксёрами Александром Усиком, Александром Гвоздиком, Василием Ломаченко и не вступать в конфликт, не ощущая себя в столь же великолепной физической форме.

«Вам не понравится. Можно запыхаться, ушибиться. Это всё лишнее. Вышли из себя? Отнеситесь к себе иронично и поскорее возвращайтесь!» — заключил телеведующий.

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