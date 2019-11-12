Москва, , 11:45 — REGNUM Причиной обысков в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и у директора института дома могло стать письмо от Президиума РАН в Министерство науки и высшего образования. Суть письма в том, что нельзя ограничивать общение российских ученых с иностранными, как того требовало указание министерства, ибо это вредит науке. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Профсоюза работников РАН Евгений Онищенко.

«Был приказ Министерства науки и высшего образования по поводу общения с иностранцами, который много критиковали, — отметил ученый. — Президиум РАН отправил письмо в октябре в министерство с просьбой этот приказ пересмотреть. Уголовное дело, по которому прошли обыски в ФИАНе, было возбуждено буквально через несколько дней после того, как было направлено обращение Президиума. Может, это случайность, а может, и нет. Может, таким образом силовые структуры пытались показать, что не зря они ограничивают общение с иностранцами, есть какая-то опасность, не все чисто в общении с иностранцами разного рода».

В преддверии Общего собрания РАН, которое открывается 13 ноября 2019 года, «представить в Правительство РФ предложения по созданию благоприятных условий для развития международного научно-технического сотрудничества» призвал академический профсоюз. Ученые настаивают на особом внимании к «повышению качества научно-технической экспертизы, проводимой по заказу судов и правоохранительных органов».

На своем сайте профсоюз РАН опубликовал заявление в связи с обыском и допросами директора ФИАН члена-корреспондента РАН Николая Колачевского.

Маски-шоу на днях разыгралось в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН. Десятки автоматчиков, представители СКР и ФСБ что-то искали. Поводом послужили два оптических стекла от фирмы — арендатора института, которые задержали на таможне аэропорта «Внуково» и отнесли к продукции двойного назначения. Другими словами, шпионаж, угроза безопасности страны.

Обыск прошел и дома у директора ФИАН Николая Колачевского. «Окошки» для метеостанций, «размером с крышку небольшой кастрюли», по словам Колачевского, стали причиной следственных действий. Поставкой стекол в Германию занималась фирма «Триоптикс» — арендатор института. Несколько таких стекол без проблем уже не раз пересекали границу.

« По моим общим представлениям — деталей, увы, не знаю, — ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей », — сообщил «Интерфаксу» глава ФИАН.

Что касается фирмы «Триоптикс», то это предприятие-карлик, всего из нескольких человек, арендует у ФИАН «вакуумную установку, позволяющую при помощи специального напыления менять оптические свойства стекол». Эти стекла марки К8 с новыми оптическими свойствами и поставляли за рубеж. Но 31 октября волею таможни аэропорта «Внуково» они вдруг стали «невыездными». А позже одной из экспертиз эти «крышки от кастрюль» были признаны продукцией двойного назначения, несмотря на то, что не нашло подтверждения предположение, что они радиационно стойкие. В космосе такие стекла мутнеют и ни от чего не спасают. Другими словами, это совсем земная и утилитарная продукция.

Разобрались, и слава богу, вот только ученых оскорбили действия силовых структур: все эти маски-шоу с оружием и десятками стрелков. Такие истории весьма вредят и международному сотрудничеству, уверены представители ФИАН.

«Профсоюз работников РАН считает, что невозможно решить поставленную в Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года задачу «обеспечения привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей» в условиях, когда проведение рядовых следственных действий в научной организации превращается чуть ли не в спецоперацию, — сказано в заявлении Профсоюза РАН. — Невозможно развивать наукоемкое производство, когда высокотехнологичные фирмы рискуют попасть под уголовное преследование из-за ошибок в оформлении документов или предвзятой, некачественной экспертизы».

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