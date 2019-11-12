Киев, , 11:34 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 12 ноября.

Кулеба отметил, что нынешнее правительство первое в истории Украины, которое вписало себе в программу цель — достижение критериев членства в НАТО.

«Президент Зеленский тоже четко заявил представителям НАТО, что мы держим ПДЧ на повестке дня, и однажды мы его получим. Лично я постоянно нахожусь в диалоге с коллегами из НАТО и говорю им то же самое», — заявил вице-премьер.

Также он заявил, что движение Украины в НАТО — это однозначный выбор народа.

«Когда я вижу объемы помощи от НАТО, пришедшей в Украину через трастовые фонды, когда я вижу последнюю социологию, когда даже на востоке и юге общественная поддержка вступления в НАТО растет — для меня главные индикаторы необратимости нашего курса. Главное — это выбор народа, и он уже сделан, мне кажется», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, при президентстве Зеленского, в следующие пять лет «в идеале» Украина в военном отношении должна быть полностью взаимно совместима со странами альянса.

«Тогда последний шаг, который надо будет сделать, — получить политическое решение альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО… Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с альянсом, потому что интеграция — это двусторонний процесс. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь», — отметил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский ранее заявил о готовности нынешней власти еще теснее сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

В августе были опубликованы итоги соцопроса фонда «Демократические инициативы», согласно которым за вступление в НАТО выступают 40,9% населения Украины; за военный союз с Россией и другими странами СНГ — 7,4%; за внеблоковый статус Украины — 35,9%; другие варианты и трудно сказать — 15,6%.

Эксперты, комментируя эти результаты, предлагают учесть, что «Деминициативы» — это «жестко прозападная контора, существующая за счет грантов Запада», агитация за НАТО на Украине звучит буквально «из каждого утюга», а за разговоры про военный союз с Россией могут и с работы выгнать, и публичную обструкцию устроить.