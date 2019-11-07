Киев, , 13:57 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать недавний визит в страну делегации НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом и сделанные в его ходе заявления властей страны о приверженности делу евро-атлантической интеграции.

В частности, эксперт и политический обозреватель Евгений Василевский констатирует, что по вопросу НАТО нынешний президент Зеленский еще раз показал, что он такой же, как и «партия войны» — потому что точно так же выступает за НАТО, как и Порошенко, Тимошенко, Вакарчук и др.

«Фактически Зеленский и его партия «Слуга народа» поют те же песни, что Порошенко, Тимошенко, «Голос» (трудно считать Вакарчука самостоятельной фигурой)… Среди политиков первого эшелона только Медведчук справедливо отметил, что пронатовская риторика Зеленского, во-первых, играет на раскол в обществе; во-вторых, подрывает процесс мирного урегулирования и реинтеграции Донбасса, поскольку большинство жителей неподконтрольных территорий против НАТО», — анализирует ситуацию Василевский.

В этом контексте эксперт напоминает, что именно Виктор Медведчук принципиально противостоит курсу на НАТО более 10 лет.

«Он единственный из топ-политиков, кто в свое время эффективно противостоял политике Ющенко, который пытался навязать Украине курс на НАТО», — констатирует политический обозреватель.

Василевский напомнил, что именно структуры Медведчука и коммунистов в 2006 г. собрали 4 миллиона 662 тысячи подписей за проведение референдума по вопросу вступления в НАТО — тогда президент Ющенко в нарушение закона не объявил референдум.

«Но Медведчук «дожал» Ющенко в судебном порядке — в июле 2009 года Окружной административный суд Киева обязал президента Украины объявить референдум по НАТО. Впрочем, Ющенко не выполнил решение суда, потому что референдум однозначно показал бы, что украинцы в НАТО не хотят», — напоминает автор. Василевский отмечает, что большинство украинцев и сейчас не поддерживают курс на НАТО, о чем свидетельствует, в частности, соцопрос фонда «Демократические инициативы» за август. В частности, соцопрос показал следующую картину: за вступление в НАТО — 40,9%;военный союз с Россией и другими странами СНГ — 7,4%; внеблоковый статус Украины — 35,9%; другие варианты и трудно сказать — 15,6%.»Здесь стоит отметить, что «Деминициативы» — это жестко прозападная контора, существующая за счет грантов Запада, а агитация за НАТО на Украине звучит буквально «из каждого утюга», а за разговоры про военный союз с Россией могут и с работы выгнать и публичную обструкцию устроить. И, тем не менее, даже несмотря на это, вступление в НАТО не пользуется поддержкой большинства украинцев, что признают даже прозападные социологи», — резюмировал политический обозреватель.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский ранее заявил о готовности нынешней власти еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

6 ноября Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает и он лично предпринимает все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине.