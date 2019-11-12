Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства 24-летней аспирантки СПбГУ историком Олегом Соколовым. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба СК РФ.

Олег Соколов в зале суда во время избрания меры пресечения Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — говорится в сообщении СК РФ.

По результатам проверки также будет принято «обоснованное процессуальное решение».

Речь идет о публикации в СМИ, согласно которой в 2008 году девушка, состоявшая в личной связи с Соколовым, написала заявление в полицию о побоях, незаконном лишении свободы и угрозах убийством со стороны Соколова. Однако это заявление не имело никаких правовых последствий.

Напомним, известного историка, до недавнего времени доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова обвиняют в убийстве своей сожительницы и аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина сначала застрелил, а затем расчленил возлюбленную, после чего часть останков успел выбросить в реку Мойку.

Читайте также: Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

В понедельник, 11 ноября, решением суда мужчина был арестован и помещен в СИЗО на два месяца, по 8 января, в тот же день следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В содеянному Соколов раскаивается и полностью признаёт вину.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены необходимые экспертизы, допрашиваются близкие знакомые, а также родители убитой девушки.

Читайте также: Суд отправил доцента Соколова в СИЗО на два месяца