Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Назначенный на пост министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Ростовской области Олег Жеухин будет защищать гостайны, а также координировать работу по противодействию незаконному обороту наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Ранее Жеухин в течение девяти лет занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое ведомство на Дону было создано в сентябре 2019 года с целью «повышения эффективности антикоррупционной работы».

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