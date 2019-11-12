Киншаса, , 10:11 — REGNUM Эксперты из Стратегического обзора ООН рекомендовали, чтобы 16-тысячная миссия организации в Демократической Республике Конго MONUSCO начала поэтапный выход из страны за «как минимум три года». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, деятельность MINUSCO в ДР Конго началась два десятилетия назад и имеет годовой бюджет более 1 миллиарда долларов США, однако ее нынешний мандат заканчивается 31 декабря 2019 года.

В ООН также заявили, что вывод миротворцев к концу 2022 года обеспечит «ответственный переход», учитывая объявленные президентом Феликсом Чисекеди реформы, направленные на повышение профессионализма армии и нейтрализацию оставшихся повстанцев.

Даже если будет реализован лучший сценарий реформ, в обзоре ООН говорится, что политическая миссия MONUSCO все еще может быть необходима для «предотвращения возобновления конфликта».