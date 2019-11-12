Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие, который будет продвигать повестку ядерного разоружения и нераспространения, предложил создать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в мире растет запрос на создание авторитетной, глобальной платформы на тему ядерного разоружения. Назарбаев отметил, что ученые, политики и дипломаты могли бы объединить свои усилия для решения этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане проходит пятое заседание Astana Club. Мероприятие открыл бывший президент Казахстана Нур-Султан Назарбаев. В своем выступлении он обратил внимание на рост агрессивной риторики в соперничестве мировых держав.

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