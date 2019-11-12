Париж, , 08:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон открыл 11 ноября в парке Андре-Ситроен, в 15 округе Парижа, памятник 549 французским солдатам, погибшим в ходе иностранных операций с 1963 года, передает BFM TV.

Возложив венок к подножию памятника, президент в своей речи «с волнением и серьезностью» почтил память «всех известных и неизвестных погибших за Францию» и особенно «пяти солдат, которые погибли за Францию в этом году».

«Сегодня, как и вчера, мы продолжим защищать наши ценности. Это необходимо для защиты наших сограждан, для защиты наших интересов, для стабильности мира», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом договорился о встрече до саммита НАТО в Лондоне.

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