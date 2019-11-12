Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл пятое заседание Astana Club на тему: «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества», сообщает 12 ноября агентство «Казинформ».

В рамках форума политики и эксперты обсудят актуальные вопросы стратегической безопасности в Евразии. В своем приветственном слове Назарбаев отметил, что Astana Club занял свое важное место в системе международных диалоговых платформ.

Бывший глава Казахстана отметил, что развитие транспортной инфраструктуры в Евразии открывает «беспрецедентные возможности» для совместного развития. Назарбаев добавил, что события в международной политике 2019 года значительно ухудшили атмосферу доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане проходит пятое заседание Astana Club, в котором принимают участие 50 известных политиков и специалистов в области международных отношений.

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