Цюрих, Швейцария, , 07:49 — REGNUM Восстановить отношения с Россией предложили аналитики Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха в связи с нарастающими объёмами российско-китайского сотрудничества, сообщает 12 ноября RT.

По мнению экспертов центра, Москва и Пекин продолжат выстраивать дружеские отношения, в частности для того, чтобы увеличить влияние на международной арене. Таким образом, полагают аналитики, европейские страны, взявшие курс на санкции против России, рискуют лишиться стратегического партнёра.

«Стоит подумать, не следует ли в долгосрочной перспективе вновь установить близкие отношения между Россией и Европой, даже если Крым будет оставаться под контролем Москвы в обозримом будущем», — говорится в документе.

Добавим, ранее аналогичную позицию высказал бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, предложивший наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

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