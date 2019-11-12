Кольцово, Новосибирская область, , 06:58 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принимает участие в мероприятиях в рамках рабочей поездки председателя правительства Дмитрия Медведева в Новосибирскую область. Об этом сообщается на сайте сибирского полпредства.

Напомним, что сегодня, 12 ноября, Дмитрий Медведев проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском Кольцово совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.

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