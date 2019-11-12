Пекин, , 05:55 — REGNUM Генеральная канцелярия ЦК Компартии Китая опубликовала рабочий план образования и обучения членов партии, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

С 2019 года КПК начала пятилетнюю кампанию, призванную укрепить идеалы, партийное сознание и компетенцию ее членов, говорится в плане. Ключевой задачей на время кампании стало преподавание партийцам и претворение в жизнь мыслей председателя КНР товарища Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в Новую эру.

План также детализирует базовые задачи по обучению партийцев, включая преподавание политической теории и практики, Устава Партии, партийных норм и правил, а также прояснение для всех и каждого революционных традиций и партийных целей.