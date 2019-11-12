Новосибирск, , 04:56 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который сегодня с рабочей поездкой прибудет в Новосибирскую область, в Новосибирске задержится ненадолго. После совещания в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и встречи с губернатором региона Андреем Травниковым, он направится в Алтайский край. По пути из Новосибирска в Барнаул на поезде Медведев также проведёт совещание, сообщается на сайте правительства страны.

На совещании будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В нём будут участвовать заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств и ведомств, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирск Дмитрий Медведев прибудет сегодня, 12 ноября. В Новосибирской области у него запланировано совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране и рабочая встреча с губернатором региона Андреем Травниковым.

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